Удар «Молотом» по «СКА-Неве» – 1:5 в Перми после трёх побед подряд команды Николая Воеводина на старте нового сезона ВХЛ

«СКА-Нева» отлично начала чемпионат ВХЛ – 2024/2025: коллектив Николая Воеводина поочерёдно победил «Торос», «Ижсталь» и «Олимпию». Но в Перми петербуржцев в пятницу 13-го ждал холодный душ: «Молот» повёл в две шайбы по итогам стартового периода.

Первую шайбу хозяев льда забросил известный хоккеист Максим Кицын, а удвоил преимущество коллектива Юрия Панова Александр Волков.

Нокаутирующей стала третья шайба «Молота», влетевшая в ворота Никиты Подлягина 32-й секунде второго периода. Николай Воеводин сразу же поменял голкипера, отправив на лёд Кирилла Герасимюка. Вскоре в ворота «СКА-Невы» был назначен буллит, и Герасимюк переиграл исполнявшего штрафной бросок Кирилла Казакова. Но на 37-й минуте и Герасимюк не выручил, и «Молот» фактически решил исход встречи: отыграться с 0:4 за третий период невчанам было сегодня не по силам.

В третьем периоде сначала Кирилл Шапенков с передачи Владислава Сапунова сократил разницу в счёте до трёх шайб, но итоговые 5:1 зажёг на табло стадиона имени Виктора Лебедева точный бросок Дмитрия Ябелова, добившегося дубля в этой игре. «Питерец.ру» смотрит на турнирную таблицу ВХЛ и видит набравшую 6 очков «СКА-Неву» на промежуточном 11 месте. Лидирует московская «Звезда» (10 очков).