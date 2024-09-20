На 45-й шахматной олимпиаде, продолжающейся в Будапеште, в мужском турнире лидирует не знающая поражений Индия, в женском – трио в составе Индии, Польши и Казахстана

Наводнение в Будапеште не помешало проведению очередной, уже 45-й по счёту, шахматной олимпиады. Россияне и белорусы не допущены, ещё и Магнус Карлсен выступил с заявлением на этот счёт. «Питерец.ру» изучает турнирную таблицу, и видит, что мужская сборная Индии (Эригайси, Гукеш, Прагнанадха, Видит и Харикришна) уверенно движется к золотым медалям. Индийцы последовательно победили Марокко (4:0), Исландию (4:0), Венгрию-Б (3,5:0,5), Сербию (3,5:05), Азербайджан (3:1), основную сборную Венгрии с Раппортом (3:1), КНР (2,5:1,5) и Иран (3,5:0,5), а сегодня лидеры играют с Узбекистаном.

Претендент на мировую шахматную корону Гукеш набрал 6,5 очков из 7, показывая «рейтинговый перформанс» на уровне 3085 пункта ЭЛО (только Раппорту удалось не проиграть сопернику Дин Лижэня в предстоящем матче за шахматную корону). Чемпион мира на фоне Гукеша выдаёт просто провальное выступление на олимпиаде – 4 ничьи и поражение от вьетнамца Ле Куанг Льема.

В женском турнире олимпиады очень важной для итогового распределения мест может стать победа Польши над Индией в 8-м туре. По-разному сыграли две бывшие россиянки в составе польской сборной: Алина Кашлинская победила Харику Дронавалли, а вот Александра Мальцевская проиграла.