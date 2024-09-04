«СКА-1946» стартовал в новом сезоне МХЛ двумя матчами с ярославским «Локо» – 4:1 и 4:7

«Сорок Шестые» начинают сезон МХЛ – 2024/2025 в почётном ранге победителя плей-офф предыдущего чемпионата. «Питерец.ру» дождался завершения второго из двух спаренных матчей с ярославским «Локо». Старт в новом сезоне получился отличным – крупная победа со счётом 4:1. Игра состоялась в День Знаний в «Хоккейном городе» (трибуны вместимостью в полторы тысячи зрителей были заполнены наполовину).

С 26-й по 52-ю минуту петербуржцы четырежды огорчили соперника, вынудив Олега Таубера поменять вратаря: вместо Николая Никульшина на лёд вышел Максим Майоров и не пропустил. Ярославцы отыграли одну шайбу, но на исход матча это повлиять не могло – крупная победа команды Германа Титова.

Второй матч между теми же соперниками тоже завершился с разницей в три шайбы – но победило «Локо». На этот раз уже «Сорок Шестым» пришлось менять вратаря: Глеб Саранчук быстро пропустил две шайбы и во втором периоде сдал пост Ярославу Коростелёву. Первый период завершился со счётом 3:2 в пользу «Локо», в следующей двадцатиминутке гости забросили ещё дважды. На 51-й минуте Жуков довёл преимущество «Локо» до 6:2, после чего петербуржцы прибавили в концовке и добились более приемлемой разницы 4:7. У хозяева льда дубль удался Андрейченко.







