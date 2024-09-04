ента новостей

00:54
«СКА-1946» стартовал в новом сезоне МХЛ двумя матчами с ярославским «Локо» – 4:1 и 4:7
23:07
Гроссмейстер Евгений Левин из Санкт-Петербурга победил рейтинг-лидера шахматного турнира «Кубок Группы Магнезит» Илью Ильюшёнка и набрал 5,5 очков за 7 туров
18:58
Пропавшая в Буграх девочка нашлась в 50 километрах от Петербурга
16:40
В Ленобласти пропала 12-летняя девочка
16:30
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США, где сыграет с итальянцем Янником Синнером
16:12
На трассе «Сортавала» в районе ТЦ «Мега-Парнас» ограничат пропускную способность
16:08
Разводку Ладожского моста отменили из-за жары
16:06
В Петербурге открыли памятник «Слепой слухач - защитник неба блокадного Ленинграда»
16:02
В Петербурге почтили память жертв трагедии в Беслане
15:58
Генерал-полковник Алексей Воробьёв поздравил первокурсников Военной академии Росгвардии с принятием Военной присяги
14:59
В ДТП на КАД погибла пассажирка мотоцикла
13:24
Как работодатели относятся к хобби?
11:50
Начался новый этап тестирования цифрового рубля
11:47
В Ленобласти беременная женщина на "Рено" вылетела в кювет. Пострадала водитель и двухлетний ребенок
11:37
На улице Дмитрия Устинова автобус сбил 15-летнего подростка на электросамокате
10:59
В поселке Глубокое добычей "домушника" стали ювелирные изделия на сумму более 9 млн рублей
10:46
Губернатор встретился с главами школ
10:29
В Калининском районе дебошир забросал пустыми бутылками автомобиль скорой помощи
08:57
Промпроизводство продолжает расти
08:29
Как сэкономить на платной парковке?
01:24
Петербургский гроссмейстер Евгений Левин после победы в 6-м туре «Кубка Группы Магнезит» в Сатке Челябинской области догнал Кирилла Шубина и ещё семерых лидеров турнира – у всех по 4,5 очка
00:43
12-летняя фигуристка Арина Парсегова по решению суда должна вернуть академии «Ангелы Плющенко» 1,8 млн рублей
19:55
В центре Петербурга в ДТП пострадали три человека
19:46
В Рыбацком автобус сбил подростка на электросамокате
16:10
Заместитель директора Росгвардии провел совещание по реализации избирательных прав росгвардейцев и готовности СЗО Росгвардии к обеспечению безопасности Единого дня голосования
15:22
Поражение «Локомотива» от «Краснодара» сделало «Зенит» единоличным лидером по итогам 7-го тура чемпионата России по футболу
15:11
Губернатор Петербурга в День российской гвардии почтил память воинов-десантников в Парке Боевого братства
15:07
Александр Бельский принял участие в линейке по случаю начала учебного года в Региональном центре аутизма
11:34
Как будут относиться к Соболеву?
11:05
В СПб начнут тестировать «Виртуальный Подорожник»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «СКА-1946» стартовал в новом сезоне МХЛ двумя матчами с ярославским «Локо» – 4:1 и 4:7

«СКА-1946» стартовал в новом сезоне МХЛ двумя матчами с ярославским «Локо» – 4:1 и 4:7

0
2
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Во второй встрече с ярославцами дубль в составе «Сорок Шестых» сделал Виктор Андрейченко.

«Сорок Шестые» начинают сезон МХЛ – 2024/2025 в почётном ранге победителя плей-офф предыдущего чемпионата. «Питерец.ру» дождался завершения второго из двух спаренных матчей с ярославским «Локо». Старт в новом сезоне получился отличным – крупная победа со счётом 4:1. Игра состоялась в День Знаний в «Хоккейном городе» (трибуны вместимостью в полторы тысячи зрителей были заполнены наполовину).

С 26-й по 52-ю минуту петербуржцы четырежды огорчили соперника, вынудив Олега Таубера поменять вратаря: вместо Николая Никульшина на лёд вышел Максим Майоров и не пропустил. Ярославцы отыграли одну шайбу, но на исход матча это повлиять не могло – крупная победа команды Германа Титова.

Второй матч между теми же соперниками тоже завершился с разницей в три шайбы – но победило «Локо». На этот раз уже «Сорок Шестым» пришлось менять вратаря: Глеб Саранчук быстро пропустил две шайбы и во втором периоде сдал пост Ярославу Коростелёву. Первый период завершился со счётом 3:2 в пользу «Локо», в следующей двадцатиминутке гости забросили ещё дважды. На 51-й минуте Жуков довёл преимущество «Локо» до 6:2, после чего петербуржцы прибавили в концовке и добились более приемлемой разницы 4:7. У хозяева льда дубль удался Андрейченко.



Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-04-2024, 02:43
МХЛ: «СКА-1946» проиграл «Локо» первый матч финальной серии со счётом 3:6, провалив третий период
24-04-2024, 00:20
Голкипер «СКА-1946» Павел Мойсевич отразил все 28 бросков по своим воротам и помог команде Германа Титова повести в финальной серии Кубка Харламова 3–1
10-04-2024, 02:39
«СКА-1946» – в финале Кубка Харламова: «Белые Медведи» из Челябинска укрощены в пяти матчах
20-04-2024, 16:31
Хет-трик Даниила Лазутина помог «СКА-1946» сравнять счёт в финальной серии Кубка Харламова с «Локо»
22-04-2024, 22:43
«СКА-1946» выиграл третий матч финала плей-офф МХЛ у «Локо» 2:1 и с таким же счётом ведёт в серии
25-10-2023, 20:13
«СКА-1946» удалось поймать и съесть «Сахалинских Акул», счёт – 6:2

Происшествия на дорогах

0
93
Вчера, 14:59
В ДТП на КАД погибла пассажирка мотоцикла
0
105
Вчера, 11:47
В Ленобласти беременная женщина на "Рено" вылетела в кювет. Пострадала водитель и двухлетний ребенок
0
82
Вчера, 11:37
На улице Дмитрия Устинова автобус сбил 15-летнего подростка на электросамокате
0
178
2-09-2024, 19:55
В центре Петербурга в ДТП пострадали три человека
Наверх