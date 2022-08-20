Перед стартом турнира имени Н. Г. Пучкова СКА обыграл «Сочи»

«Питерец.ру» приглашает всех петербуржцев на турнир имени Николая Пучкова, который начнётся 23 августа двумя матчами. В 15:00 клюшки скрестят «Авангард» и «Сочи», а в вечернем матче, начало которого в 19:30, сойдутся СКА и «Северсталь». 24 августа состоятся ещё две игры в рамках этого предсезонного турнира: в 15:00 сыграют «Северсталь» и «Сочи», а в 19:30 СКА будет противостоять «Сибирь».

Если посмотреть на состав «Авангарда», то в омскую команду в межсезонье пришли среди прочих вратарь Станислав Галимов, защитник Александр Угольников и нападающий Рид Буше, к тому же вернулся выступавший и в СКА Антон Белов. «Северсталь» покинули финн Няттинен и эстонец Рооба, в целом состав череповецкого клуба сильных изменений не претерпел.

СКА ещё до начала турнира имени Пучкова сыграл 20 августа очередной предсезонный матч. В Сочи невские армейцы одолели хозяев льда со счётом 4:3, шайбы в составе СКА забросили Захар Бардаков, Кирилл Танков, Артём Фёдоров и Валентин Зыков. Новый чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.