Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга на тай-брейке проиграл «Белогорью» на Кубке Легенд, а «Динамо-ЛО» победило клуб «Газпром-Югра» в матче Кубка России

Волейбольный «Зенит» из города на Неве наконец-то смог сыграть основным составом: произошло это на старте Кубка Легенд. Первый блин по традиции получился комом – коллектив Владимира Алекно в «качельном» пятисетовом матче уступил «Белогорью» 2–3.

С первых минут на площадку в Красноярске вышли те, на кого «Зенит» в первую очередь будет рассчитывать в сезоне – 2024/2025: Владислав Бабкевич, Марлон Янт, Станислав Динейкин и Иван Яковлев. В первой партии многое решила подача многоопытного Александра Бутько: «Зенит» выиграл этот сет со счётом 25:20. В равной борьбе протекала следующая партия, но в концовке больше повезло белгородцам.

В третьей партией отличились Бабкевич и вышедший со скамейки Слави Костадинов – 25:20 в пользу «сине-бело-голубых». Но «Белогорье» сумело добиться тай-брейка, который команда Александра Волкова выиграла с разницей в 5 очков. Следующим соперником петербуржцев станет «Енисей».

А «Динамо-ЛО», представляющее в Суперлиге Ленинградскую область, выиграло и второй матч предварительного этапа Кубка России. В Сосновом Бору динамовцы из Ленобласти в трёх партиях победили «Газпром-Югру», счёт по сетам – 25:22, 26:24, 25:14. Кубинский новичок «Динамо-ЛО» Осниэль Мергарехо вышел в стартовом составе.