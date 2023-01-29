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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» не смогло взять у столичного «Динамо» ни одной партии

«Динамо-ЛО» не смогло взять у столичного «Динамо» ни одной партии

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vc-dynamo.ru
Слишком уж силён оказался соперник для коллектива из Соснового Бора.  

«Питерец.ру» и не рассчитывал на победу волейбольного «Динамо-ЛО» над грозным московским «Динамо». Но в то, что удастся «зацепиться» хотя бы за один сет, поверить было уже можно. Однако динамовское выяснение отношений проходило не в Ленобласти, а в Москве, поэтому сыграл и фактор чужой площадки.

6:3 в первой партии (удалось заблокировать даже Цветана Соколова!) стал для гостей главным успехом этого отрезка матча. Столичные динамовцы добились сначала равенства (13:13), а затем и победы в стартовой партии – 25:21. Пресс-служба сосновоборского клуба отметила хорошую игру Ярослава Подлесных в начале этого матча.

Второй сет дался фавориту с меньшими усилиями. Добившись комфортного преимущества «+5», чемпионы страны так и выиграли вторую партию – 25:20. Здесь нужно отметить Панкова и Лихошерстова, а у «Динамо-ЛО» выделялся Сергей Пирайнен.

Пять очков преимущества московского «Динамо» во втором сете трансформировались уже в десять в третьей партии. Счёт 25:15 говорит сам за себя: сил сопротивляться у гостей не нашлось.

1 февраля – игра в Новосибирске с «Локомотивом».

 

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