ента новостей

22:13
Футбольный клуб «Ленинградец» сыграл вничью с «Челябинском» в 6-м туре группы «Золото» Второй лиги
21:45
В 8-м туре Суперфинала чемпионата России по шахматам петербургский гроссмейстер Максим Матлаков сыграл вничью и занимает 9-е место, а лидирует тройка в составе Есипенко, Наера и Нестерова
21:23
СКА на турнире имени Пучкова пересилил «Ак Барс»: Валентин Зыков сделал дубль, а Василий Глотов реализовал решающий послематчевый буллит
20:03
В Ленобласти «Камаз» насмерть сбил пешехода
19:39
В Ленобласти в ДТП пострадал пятиклассник на питбайке
19:07
В Ленобласти «Ниссан Террано» вылетел с трассы и врезался в дерево. Погибли два человека
18:40
На трассе «Кола» автоледи на «Ладе Гранта» насмерть сбила пешехода
18:18
В Калининском районе иномарка сбила школьницу
18:05
В Московском районе иномарка сбила 3-летнюю девочку на самокате
17:50
На развязке трасс А-180 и А-120 в Ленобласти полностью перекроют съезд
17:29
Чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова проиграла Дарье Войт в 8-м туре Суперфинала в Барнауле, Александра Горячкина не сумела спасти затяжной эндшпиль в партии с Натальей Погониной
02:25
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга на тай-брейке проиграл «Белогорью» на Кубке Легенд, а «Динамо-ЛО» победило клуб «Газпром-Югра» в матче Кубка России
00:01
«СКА-Нева» со счётом 1:3 проиграла новокузнецкому «Металлургу» на предсезонном турнире имени В. В. Шилова
22:32
Петербургская шахматистка Ольга Карманова потерпела пятое поражение подряд в Суперфинале чемпионата России в Барнауле, в мужском турнире продолжает делать ничьи гроссмейстер Максим Матлаков
22:15
«Зениту» повезло в матче со «Спартаком»: команда Сергея Семака удержала нулевую ничью, несмотря на удаление
18:16
На севере Петербурга иномарка сбила 16-летнего велосипедиста
18:02
В Анино иномарка насмерть сбила женщину
17:54
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадал 5-летний мальчик
12:29
Религиозная терпимость или нетерпимость?
11:34
Где проведут осенний отпуск петербуржцы?
10:33
Петербурженку обманул интернет-альфонс
09:59
Власти стоят за сбоями в мессенджерах – правда или фейк?
23:50
Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» с победы стартовал в Кубке России, победив МГТУ со счётом 3–1
23:12
На предсезонном хоккейном турнире имени Пучкова СКА по буллитам одолел «Сочи», а вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов не пропустил в матче с «Северсталью»
19:49
На трассе «Сортавала» грузовик с щебнем перевенулась и полностью перекрыла движение
14:40
Шахматист из Кемерово Григорий Пономарёв победил на Мемориале Корчного в Санкт-Петербурге, второе место занял Вадим Звягинцев, третье – Кирилл Шубин
14:10
В Петербурге задержали тренера по ушу за домогательства в отношении несовершеннолетних
11:47
В Ленобласти на трассе Р-23 введут реверсивное движение
11:02
В Ленобалсти в ДТП пострадал 8-летний пассажир «Рено Логан»
10:52
Школьница переборщила с успокоительным
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » СКА на турнире имени Пучкова пересилил «Ак Барс»: Валентин Зыков сделал дубль, а Василий Глотов реализовал решающий послематчевый буллит

СКА на турнире имени Пучкова пересилил «Ак Барс»: Валентин Зыков сделал дубль, а Василий Глотов реализовал решающий послематчевый буллит

0
76
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Ранее состоялись ещё два матча, в которых победители забрасывали по семь шайб.

«Питерец.ру» не стал отдельно комментировать разгромное поражение молодёжной сборной России от «Куньлуня» (1:7), случившееся в субооту. Команда Николая Воеводина, в которой много игроков системы СКА, оказалась явно не готова к встрече с далеко не самым сильным клубом КХЛ. В составе победителей дубль удался Крису Уилки, а шайбу престижа в составе «молодёжки» записал на свой счёт Даниил Лазутин. 

Сегодня в полдень на лёд вышли тот же «Куньлунь» и «Северсталь»: на этот раз представитель КНР в КХЛ потерпел крупное поражение, счёт – 7:3 в пользу «сталеваров». В составе череповецкого клуба 3 (2+1) очка набрал Даниил Давыдов, у проигравших одну из шайб забросил поигравший в НХЛ словак Томаш Юрчо.

Гвоздём воскресной программы стал матч главных команд турнира имени Пучкова – СКА и «Ак Барса». Казанцы не стушевались в «Ледовом», дважды забросив в первом периоде (автором второго гола «Ак Барса» стал Дмитрий Яшкин). Валентин Зыков дважды реализовал большинство во втором отрезке встречи, сделав счёт 2:2.

После этого на авансцену вышел Василий Глотов: сначала этот нападающий СКА вывел команду Романа Ротенберга вперёд, но гости сумели отыграться. В серии буллитов именно точный бросок Глотова принёс СКА победу – 4:3Б.

Все по теме: хоккей СКА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-08-2024, 20:46
Двумя матчами в начался хоккейный турнир имени Николая Пучкова: Иван Демидов сделал дубль за «молодёжку», Амир Мифтахов не пропустил за «Ак Барс»
24-08-2023, 23:33
СКА дважды пропустил в первом периоде, но выиграл матч с «Сочи» на турнире Пучкова со счётом 4:3, победную шайбу забросил Александр Никишин
20-08-2022, 19:18
Перед стартом турнира имени Н. Г. Пучкова СКА обыграл «Сочи»
23-08-2023, 16:33
Толчинский, Мичков и Хуснутдинов забивали в победном для СКА матче с «Автомобилистом» на турнире имени Пучкова, счёт – 5:2 в пользу петербуржцев
15-11-2023, 00:44
СКА победил в Казани «Ак Барс» со счётом 4:2, дубль сделал Василий Глотов
27-08-2023, 18:07
СКА обыграл «Северсталь» со счётом 4:2 и стал победителем предсезонного турнира имени Пучкова

Происшествия на дорогах

0
77
Вчера, 20:03
В Ленобласти «Камаз» насмерть сбил пешехода
0
71
Вчера, 19:39
В Ленобласти в ДТП пострадал пятиклассник на питбайке
0
80
Вчера, 19:07
В Ленобласти «Ниссан Террано» вылетел с трассы и врезался в дерево. Погибли два человека
0
69
Вчера, 18:40
На трассе «Кола» автоледи на «Ладе Гранта» насмерть сбила пешехода
Наверх