СКА на турнире имени Пучкова пересилил «Ак Барс»: Валентин Зыков сделал дубль, а Василий Глотов реализовал решающий послематчевый буллит

«Питерец.ру» не стал отдельно комментировать разгромное поражение молодёжной сборной России от «Куньлуня» (1:7), случившееся в субооту. Команда Николая Воеводина, в которой много игроков системы СКА, оказалась явно не готова к встрече с далеко не самым сильным клубом КХЛ. В составе победителей дубль удался Крису Уилки, а шайбу престижа в составе «молодёжки» записал на свой счёт Даниил Лазутин.

Сегодня в полдень на лёд вышли тот же «Куньлунь» и «Северсталь»: на этот раз представитель КНР в КХЛ потерпел крупное поражение, счёт – 7:3 в пользу «сталеваров». В составе череповецкого клуба 3 (2+1) очка набрал Даниил Давыдов, у проигравших одну из шайб забросил поигравший в НХЛ словак Томаш Юрчо.

Гвоздём воскресной программы стал матч главных команд турнира имени Пучкова – СКА и «Ак Барса». Казанцы не стушевались в «Ледовом», дважды забросив в первом периоде (автором второго гола «Ак Барса» стал Дмитрий Яшкин). Валентин Зыков дважды реализовал большинство во втором отрезке встречи, сделав счёт 2:2.

После этого на авансцену вышел Василий Глотов: сначала этот нападающий СКА вывел команду Романа Ротенберга вперёд, но гости сумели отыграться. В серии буллитов именно точный бросок Глотова принёс СКА победу – 4:3Б.