Денис Черейский пополнил состав петербургского волейбольного «Зенита» после того, как ряд игроков покинули клуб

Волейболист Денис Черейский не пришёл, а вернулся в «Зенит»: «Питерец.ру» обращает внимание, что Черейский в 2018 году выигрывал с «сине-бело-голубыми» серебряные медали Суперлиги (пока это наивысшее достижение в истории клуба). Денис родился в Санкт-Петербурге, из «Автомобилиста» попал в «Зенит», после чего оказался в новосибирском «Локомотиве» – за спинами Куркаева и Лызика. Расцвел Черейский в минувшем сезоне в «Кузбассе», когда стал вторым по эффективности блокирующим Суперлиги после своего партнёра по новой команде Ивана Яковлева. Будет видно, станет ли Черейский игроком основы: придётся ещё побороться с Максимом Косминым, но в перспективе пара Яковлев – Черейский видится многообещающей. Уже известно, что играть в «Зените» Черейский будет по номером 10.

Ранее петербургский клуб расстался с несколькими волейболистами, в том числе – с явно оказавшимся не готовым к российской Суперлиге румыном Александру Рацэ. Чем мог, помог «Зениту» в этом календарном году Евгений Сивожелез, и клубный сайт оценил его вклад. Ушёл из «Зенита» и блокирующий Андрей Ананьев. Уже второй раз покинул «Зенит» ещё один игрок блока Алексей Сафонов (ранее – в 2020 году), расстался клуб и с 38-летним ветераном Андреем Титичем.