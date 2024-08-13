Петербургская футбольная «Звезда» потерпела шокирующее поражение от земляков-динамовцев: будет ли отправлен в отставку Геннадий Орбу?

«Питерец.ру» возвращается к страданиям выступлению футбольного клуба «Звезда» во Второй лиге, тем более повод есть – и не сказать, чтобы радостный. В своём очередном календарном матче «Звезда», которую тренирует Геннадий Орбу, была просто разбита петербургскими динамовцами – 1:7 (гол престижа в составе «звёздной» команды забил 17-летний Арсений Филёв). Игрок «Звезды» Кирилл Макаров тоже забил, но – в свои ворота. А в составе «Динамо» отличились Никита Танков, Дмитрий Шилов, Ризван Умаров, Владислав Масальский, Никита Колдунов и совсем недавно присоединившийся к команде из города на Неве уроженец Гродно Дмитрий Вашкевич.

Буквально сразу после матча пришла и кадровая новость – но не о расставании «Звезды» с тренером Орбу, а о расторжении контракта опытного Александра Сапеты с петербургским «Динамо»: этот футболист давно известен, а начинал Сапета профессиональную карьеру ещё в 2007 году в составе раменского «Сатурна».

Поклонникам «Звезды» лучше пореже смотреть на турнирную таблицу, группы 1 Второй лиги В: петербургская команда делит с дублем «Енисея» 15–16 места. Разница мячей у «Звезды» катастрофическая (15–51). Свою единственную победу в нынешнем сезоне «Звезда» одержала в мае (над клубом «Знамя Труда»).