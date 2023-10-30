«Звезда» победила петербургское футбольное «Динамо» в дерби, а дубль «Зенита» разгромил новгородский «Электрон» со счётом 4:0

Сезон – 2023/2024 у футбольной «Звезды», которую тренирует Дмитрий Комбаров, не задался с самого старта. К петербургскому дерби с «Динамо» команда Дмитрия Комбарова подошла с серьёзным отставанием по набранным очкам от коллектива Дмитрия Белорукова (на фото).

До 85-й минуте в матче динамовцев и «звёздных» футболистов забитых мячей не было. Ключевым стал эпизод в штрафной «Динамо», когда Глеб Попов «привёз» пенальти. «Питерец.ру» не сомневался, что Максим Андреев реализует удар с «точки», и этот гол стал единственным в матче. «Звезда» выиграла, но по-прежнему отстаёт от «Динамо», теперь уже на 6 очков.

После игры Владислав Масальский посетовал на то, что динамовцы не использовали свои моменты, а единственная серьёзная ошибка (эпизод с нарушением Попова в собственной штрафной на исходе встречи) стала решающей. Масальский добавил:

«Мы играли на победу, но получилось как получилось. Надо разбирать, смотреть ошибки, договариваться, исправлять. Чем футбол хорош: можно исправлять ситуацию уже через неделю!»

Дублирующий состав «Зенита» забил четыре мяча за второй тайм новгородскому «Электрону». Отличились у «сине-бело-голубых» Федотов, Терещук, Барановский и Колмаков. Лидирует дзержинский «Химик» (38 очков).