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Питерец.ру » Спорт » 4-й тур РПЛ начался с минимальной победы «Пари НН» над «Химками» и ничьей в матче «Ростова» и «Рубина»

4-й тур РПЛ начался с минимальной победы «Пари НН» над «Химками» и ничьей в матче «Ростова» и «Рубина»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fcnn.ru
Сербский нападающий нижегородского клуба Огнен Ожегович (на фото) стал автором победного мяча.

За новостями с парижской Олимпиады «Питерец.ру» не забывает и о российском футболе: с двух матчей стартовал очередной тур отечественного высшего дивизиона. Клуб «Пари НН», начавший чемпионат России – 2023/2024 с двух поражений, нащупал свой путь к набору очков и подъёма вверх в турнирной таблице. Команда Саши Илича, которому теперь явно не грозит быстрое увольнение, начала одерживать победы со счётом 1:0. В 3-м туре нижегородцы одолели махачкалинское «Динамо», на этот раз они пересилили «Химки».

Никита Медведев перестал пропускать ещё в прошлом туре, а серб Огнен Ожегович реализовал свой момент на 18-й минуте (результативной передачей отметился Александр Эктов). Отыграться химчане не сумели, проиграв второй раз в нынешнем сезоне после поражения во 2-м туре от «Спартака».

Упрямый Валерий Карпин выставил на матч с «Рубином» практически тот же состав, что и в провальном для южан выезде в Санкт-Петербурга («Зенит» в прошлом туре катком проехался по ростовчанам, выиграв 5:0): вместо опытного Николая Комличенко в атаке вышел более молодой Егор Голенков. Но открыл счёт не Голенков, а Даниил Глебов, который вывел «Ростов» вперёд на 14-й минуте. Во втором тайме Даку сравнял счёт с пенальти, переиграв Ятимова – 1:1.

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