20-й тур стал РПЛ стал «туром удалений»

Неудачи московского «Спартака» в футбольном первенстве России продолжаются. В 20-м туре московский клуб встречался дома с «Рубином» и уступил со счётом 0:2. До этого спартаковцы дважды уступили в чемпионате: команда Тедеско сначала с минимальным счётом проиграла «Сочи» (0:1), а затем уже крупнее – «Зениту» (1:3).

Матч «Спартака» с «Рубином» получился грубым: петербургский арбитр Лапочкин удалил с поля Зобнина и Абильгора. Гости дважды поразили ворота Максименко (дубль сделал Деспотович) и завоевали важную гостевую победу.

«Питерец.ру» отмечает очень большое количество удалений в прошедшем туре. В субботу красные карточки получили Кухарчук («Химки») и ростовчанин Осипенко. А в воскресенье помимо двух красных карточек в поединке «Спартака» и «Рубина» были изгнаны с поля ещё и игрок «Ахмата» Тимофеев и бывший защитник «Зенита» Игорь Смольников, ныне выступающий за «Краснодар». При этом после удаления Смольникова «Быки» ещё и сумели героически отыграться в матче с «Уралом». Хотя в нынешнем сезоне «Краснодар» не блещет: сейчас эта команда идёт на низком для себя 8-м месте.