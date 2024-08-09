Пытавшаяся отравить соперницу на турнире шахматистка Абакарова может получить пожизненную дисквалификацию от ФШР

Среди спокойных новостей Федерации шахмат России вдруг появилось тревожное заявление руководителя этой организации Андрея Филатова. Речь шла о дагестанской шахматистке Амине Абакаровой, которую федерация временно «отстранила от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР, до заключения правоохранительных органов».

Ранее стало известно, что родившаяся в 1984 году Абакарова разлила ядовитое вещество там, где должна была сидеть другая участница шахматного турнира – Умайганат Османова. В итоге пришлось вызывать полицию.

«Питерец.ру» ожидает начала Суперфиналов чемпионата России, которые на этот раз состоятся в Барнауле. В мужском турнире представлять Северную столицу снова будет Максим Матлаков, соперниками которого станут Александр Грищук, Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Евгений Наер, Павел Понкратов, Алексей Дреев, Арсений Нестеров, Артём Тимофеев, Рудик Макарян и Алексей Гребнев. В женском Суперфинале сыграет чемпионка Санкт-Петербурга Ольга Карманова, противостоять которой будут Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Валентина Гунина, Лея Гарифуллина, Ольга Гиря, Наталья Погонина, Баира Кованова, Дарья Войт, Екатерина Гольцева и Дарья Чарочкина.



