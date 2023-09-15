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Питерец.ру » Спорт » Закрылось летнее трансферное окно в РПЛ: Изидор – в «Зените», пять новичков за день в «Рубине» и другие значимые переходы

Закрылось летнее трансферное окно в РПЛ: Изидор – в «Зените», пять новичков за день в «Рубине» и другие значимые переходы

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
Бывший игрок «Локомотива» Вильсон Изидор (на фото) уже выбрал игровой номер в «Зените».

«Питерец.ру» надеется, что «десятка» Пеле, под которой будет играть за «Зенит» новобранец клуба из города на Неве Вильсон Изидор, поможет этому бразильцу радовать «сине-бело-голубую» торсиду почаще. 23-летний Изидор перешёл в «Зенит» на правах аренды: предполагаемая сумма компенсации «Локомотиву» превышает миллион евро. Сам Изидор желал продолжить карьеру в чемпионате Франции, но теперь «воодушевлён» приглашением в «Зенит».

Невероятную активность развил «на флажке» казанский «Рубин», состав пополнился целой пятёркой футболистов за один день. Отдав хавбека Солтмурада Бакаева в аренду клубу «Родина», казанцы усилились следующими игроками: известный по выступлениям в лондонском тульском «Арсенале» вратарь Егор Шамов, молодой сербский защитник Урош Дрезгич («Чукарички»), полузащитники Лазар Ранджелович («Олимпиакос») и аргентинец Валентин Вада в статусе свободного агента, а также бывший форвард «Войводины» Никола Чумич.

Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов отправился в аренду в «Локомотив», а с Ярославом Михайловым произошла довольно интересная история. Михайлов оказался было в «Зените», но сразу же очутился в оренбургской аренде. Из «Гремио» в «Динамо» перешёл бразильский полузащитник Бителло.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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