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Питерец.ру » Спорт » Россияне Даниил Медведев и Вера Звонарёва проиграли свои финалы на Открытом чемпионате США – 2023

Россияне Даниил Медведев и Вера Звонарёва проиграли свои финалы на Открытом чемпионате США – 2023

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
Медведев в трёх сетах уступил Новаку Джоковичу, а Звонарёва и Лаура Жигемунд проиграли парный финал.

«Питерец.ру» рассчитывал, что Даниил Медведев как минимум навяжет борьбу сербскому суперветерану Новаку Джоковичу в финале US Open – 2023. Но великий – а попробуйте посчитать количество титулов серба на турнирах серии «Большого Шлема»? – Джокович довольно легко справился с Медеведевым, который моложе на 9 лет.

Джоковичу повезло с соперником в полуфинале: в то время, как Медведев бился с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, серб-ветеран спокойно убрал с дороги «несеянного» американца Бена Шелтона. И Джокович рванул за 24-м титулом на «Шлемах» уже со старта первого сета, поведя 3:0. Итог первой партии – 6:3 в пользу Джоковича, хотя могло быть и 6:2.

Очень важным стал 8-й гейм второго сета, который Медведев мог взять, но не выиграл. На тай-брейке удачливее оказался серб, и счёт по партиям стал 2–0. Третий сет Джокович выиграл со счётом 6:3 и стал чемпионом US Open –2023. Статистики подвели итоги: Медведев проиграл четвёртый из пяти своих финалов на турнирах «Большого Шлема», а у Джоковича – 24-й титул в карьере!

Вера Звонарёва в паре с немкой Лаурой Жигемунд в двух сетах уступила в парном финале со счётом 6:7 (9:11), 3:6. Чемпионами в мужском парном разряде стали Раджив Рам и Джо Солсбери.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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