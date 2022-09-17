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Питерец.ру » Спорт » Динамовец Фернандес подвёл свою команду, позволив «Зениту» победить в Москве

Динамовец Фернандес подвёл свою команду, позволив «Зениту» победить в Москве

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Парагвайский защитник получил красную карточку в тот момент, когда динамовцам нужно было отыгрываться.

«Питерец.ру» не забыл те времена, когда в московском «Динамо» играл ещё один – или первый – защитник по фамилии Фернандес. Аргентинец Леандро Фернандес весьма достойно защищал бело-голубые цвета и наверняка динамовская торсида сохранила о нём добрую память.

Старается и «новый» Фернандес, но в матче с «Зенитом» легионер из Парагвая стал антигероем. При счёте 1:0 в пользу «Зенита» (счёт в первом тайме открыл набравший отличную форму Андрей Мостовой) Фернандес получил от арбитра Карасёва сначала вторую жёлтую, а затем и закономерную красную карточку. После этого шансы хозяев поля «зацепить» хотя бы ничью в матче с лидером чемпионата РПЛ сильно уменьшились, хотя интрига держалась до компенсированного ко второму тайму времени. Лишь тогда вышедший у «Зенита» на замену Густаво Мантуан забил в ворота Шунина второй мяч. Итог – 2:0 и продолжающееся лидерство петербургского клуба в турнирной таблице.

На фоне поражения ЦСКА от «Торпедо» на второе место в чемпионате вышел «Ростов», обыгравший в 10-м туре «Крылья Советов» (2:1).

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