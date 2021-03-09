СКА проиграл в Минске но ведёт в серии плей-офф 3–1

Овертайм третьего матча серии плей-офф между СКА и минским «Динамо» ознаменовался победным голом петербуржцев в большинстве. При этом у СКА было на два полевых игрока больше, однако серия продолжилась.

И команда Вудкрофта смогла сократить отставание в счёте: при 0–3 отступать минчанам было действительно некуда. «Питерец.ру» предполагает, что у СКА больше шансов, когда игра идёт в атакующем стиле. На этот раз армейская атака ограничилось всего одним взятием ворот Фурха: счёт в первом периоде открыл Андрей Кузьменко.

Во втором периоде динамовцы забросили ответную шайбу после малого штрафа Подколзина. Всего 4 броска по воротам минчан в заключительной двадцатиминутки предопределили поражение СКА. Автором победного гола стал многоопытный боец серий на выбывание Денис Мосалёв. Поведя в счёте, клуб из столицы Белоруссии избежал удалений и победил. Теперь серия может закончиться в Санкт-Петербурге 10 марта.

Помимо СКА со счётом 3–1 повели в своих сериях омский «Авангард» и московское «Динамо». Упорная борьба идёт в серии «Барыса» и «Металлурга» (2–2).