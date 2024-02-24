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Питерец.ру » Спорт » Хет-трик Григория Кузьмина не помог «СКА-Неве» во втором матче серии с «Южным Уралом» – 3:5

Хет-трик Григория Кузьмина не помог «СКА-Неве» во втором матче серии с «Южным Уралом» – 3:5

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49
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
А так хотелось отправиться в Орск, ведя 2–0...

23 февраля стало неудачным днём для обоих петербургских клубов, выступающих в чемпионате ВХЛ. «Питерец.ру» уже сообщил об обидном поражении «Динамо» (постоянно вели в счёте, но проиграли в овертайме «Нефтянику» из Альметьевска), вот и «СКА-Нева» проиграла «Южному Уралу», тем самым потеряв преимущество своего льда.

Хотя один «невчанин» критики не заслуживает: Григорий Кузьмин сотворил хет-трик, забив уже на 1-й минуте. Гости не расклеились и ещё до первого перерыва дважды огорчили Артемия Плешкова (отличились Грасс и Рыбин). А пропущенная в меньшинстве шайба незадолго до второго перерыва (точный бросок удался Минаглееву) сделала положение команды Николая Воеводина тревожным – 1:3.

Кузьмин в свою очередь реализовал большинство, но «Южный Урал» вновь получил комфортное преимущество в две шайбы – 2:4. Завершил борьбу поразивший пустые ворота хозяев льда Мингалеев – 5:3 в пользу «Южного Урала» и 1–1 в серии. Матчи в Орске состоятся 26 и 27 февраля.

Лишь ХК «Тамбов» смог выиграть два первых матча серии, поставив занявшую пятое место в «регулярке» «Югру» из Ханты-Мансийска на грань вылета. В прочих парах идёт упорная борьба, хотя пермский «Молот» нанёс красноярскому «Соколу» поражение с неприличным счётом 8:0.

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