«Динамо-ЛО» в Новосибирске в трёх партиях уступило московскому «Динамо» в рамках «Кубка Столетия»

Перед тем, как осветить матч «Динамо-ЛО» с грозными столичными динамовцами в матче «Кубка Столетия», «Питерец.ру» вспомнит, как сосновоборцы сыграли на первом этапе.

Тогда состоялось три матча, в первом из которых «Динамо-ЛО» проиграло «Локомотиву» из Новосибирска со счётом 1–3 (21:25, 22:25, 25:16, 21:25). Затем коллектив Александра Климкина только на тай-брейке уступил новоуренгойскому «Факелу», после чего в трёх сетах был побеждён динамовцами столицы. Новая встреча с московским «Динамо» завершилась для команды из Ленобласти с прежним счётом 0–3. Если посмотреть на состав динамовцев в матче с «Динам-ЛО», то самыми известными волейболистами московского клуба можно назвать признанного бомбардира Романаса Шкулявичуса и финского либеро Лаури Керминена.

В первой партии солировали Павел Панков и Антон Сёмышев, итог – 25:15 в пользу команды Константина Брянского. У «Динамо-ЛО» были шансы «зацепиться» в следующем сете: старался Сергей Пирайнен, но фаворит взял второй сет – 25:21. После этого снова на авансцену вышел Сёмышев, и «Динамо-ЛО» проиграло третью партию (19:25) и весь матч. Вышел на площадку в этой встрече доигровщик московской команды Ярослав Подлесных, который недавно вернулся в строй.