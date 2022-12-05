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Питерец.ру » Спорт » Франция и Англия вышли в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре вслед за Аргентиной

Франция и Англия вышли в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре вслед за Аргентиной

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Команде Месси пришлось помучаться с австралийцами, а вот сенегальцы легко капитулировали перед Кейном и компанией.

Решившие возникшие после сенсационного поражения от Саудовской Аравии турнирные проблемы аргентинцы стали соперником сборной Нидерландов по четвертьфиналу ЧМ–2022. Ведя 2:0 в мачте 1/8 финала с Австралией, аргентинцы забили в свои ворота и едва не доигрались до дополнительного времени. «Питерец.ру» констатирует, что нынешняя защита сборной Аргентины во главе с престарелым по футбольным меркам Отаменди сильно уступает «стене» образца 2014 года, которую цементировал Гарай.

Французы на классе обыграли поляков со счётом 3:1 (дубль сделал Килиан Мбаппе), при этом венесуэльский арбитр сделал всё, чтобы проигравшие смогли «размочить» счёт. Левандовски в компенсированное ко второму тайму время сначала не смог забить с «точки» Уго Льорису, но въедливый судья заставил перебить этот удар под предлогом нарушения правил французами.

Сенегальцы бодро начали матч со сборной Англии, но чемпионы мира 1966 года быстро показали разницу в статусе команд. Удивляться счёт 3:0 в пользу англичан не приходится, так как лидеры сборной Сенегала Менди, Кулибали и Сарр играют … в английских клубах, причём заменивший травмированного Мане Сарр – вообще во втором дивизионе.

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