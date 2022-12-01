Сборные Марокко и Хорватии вышли в плей-офф чемпионата мира вслед за Аргентиной и Польшей

Настоящая драма накануне развернулась в группе С, где перед заключительным туром шансы пройти дальше имели все четыре команды. Аргентинцы довольно легко обыграли поляков, несмотря на не реализованным Лионелем Месси одиннадцатиметровый, счёт – 2:0 в пользу представителей Южной Америки. Но это поражение не помешало польской команде выйти из группы, и теперь команда Чеслава Михневича сразится с отдыхавшей от матча с Тунисом французской основой.

«Питерец.ру» разочарован выступлением сборной Бельгии в Катаре: второй матч подряд «Красные Дьяволы» даже не смогли забить! После поражения от Марокко (0:2) последовала нулевая ничья с Хорватией, хотя бельгийцев устраивала только победа. Тренер Роберто Мартинес перекроил основной состав своей команды, но Мертенс и Троссард не смогли стать «джокерами». Особенно показательным был момент в конце второго тайма, когда вышедшему на замену Ромелу Лукаку не хватило скорости и координации, чтобы буквально с метра переправить мяч в фактически пустые хорватские ворота. Первенствовала в группе F сборная Марокко, обыгравшая в 3-м туре Канаду (2:1).