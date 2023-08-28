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Питерец.ру » Культура » В Мариинском театре осенью состоятся пять концертов лауреатов 17-го международного конкурса имени П. И. Чайковского: два выступления – 3 сентября, по одному – 9, 11 и 13 сентября

В Мариинском театре осенью состоятся пять концертов лауреатов 17-го международного конкурса имени П. И. Чайковского: два выступления – 3 сентября, по одному – 9, 11 и 13 сентября

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
На первом же концерте выступят сразу четыре победителя конкурса в разных номинациях!

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев настойчиво продолжает нести искусство в массы: петербуржцы снова смогу насладиться выступлениями победителей и лауреатов конкурса исполнительского мастерства имени Чайковского.

Первый концерт состоится 3 сентября и начнётся рано – в 11:00. «Питерец.ру» обращает внимание на поистине звёздный состав солистов. Сразу четыре победителя конкурса Чайковского – 2023 выступят перед зрителями. Зинаида Царенко – обладательница Гран-при, Сергей Давыдченко – победитель у пианистов, Софья Виланд и Семён Саломатников – у духовиков.

В вечернем концерте 3 сентября публику порадуют пианист Валентин Малинин, скрипачи Даниил Коган и Елена Таросян. В субботу 9 сентября лауреатский концерт начнётся рано – в 12:00. Солировать будут четверо – сопрано Ольга Маслова, гобоист Фёдор Освер, виолончелист Василий Степанов и китайский скрипач Чаовэнь Ло.

А в концерте 11 сентября (начало – в 19:00) примет участие обладатель 3-й премии конкурса имени Чайковского петербуржец Илья Папоян и ещё одна пианистка – Ё Соа из Южной Кореи. 13 сентября среди выступающих – пианист Станислав Корчагин, скрипач Равиль Ислямов, кларнетист Лев Журавский и корейский тенор Сон Чи Хун.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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