Меццо-сопрано Мариинского театра Зинаида Царенко получила Гран-при XVII международного конкурса имени П. И. Чайковского и 100 000 долларов

«Питерец.ру» поздравляет оперную певицу Зинаиду Царенко с присуждением Гран-при международного конкурса исполнителей имени Чайковского. Народный артист России, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев огласил решение о награждении Царенко.

Гран-при и 100 000 долларов мог получить любой из шести других победителей конкурса по различным специальностям – Сергей Давыдченко (фортепиано), Ким Ке Хи (скрипка), Ли Ён Ын (виолончель), Сон Чи Хун (мужской вокал), Семён Саломатников (медные духовые) или Софья Виланд (деревянные духовые). Поскольку значительный интерес был прикован к конкурсной программе пианистов, то фаворитом на получение Гран-при некоторыми виделся Давыдченко.

Ранее Гран-при конкурса имени Чайковского получали пианисты Даниил Трифонов (Россия) и Александр Кантороф (Франция), а также монгольский баритон Ариунбаатар Ганбаатар, впоследствии награждённый на родине ещё и Орденом Чингисхана.

Обладательница Гран-при конкурса Чайковского Царенко родилась в Хабаровске, окончила Санкт-Петербургскую консерваторию по классу Ольги Кондиной. В 2021 году Царенко получила первую премию на международном конкурсе молодых оперных певцов Елены Образцовой, проходившем в Петербурге.