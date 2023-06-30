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Питерец.ру » Культура » Петербургская флейтистка Софья Виланд стала победительницей конкурса имени П. И. Чайковского, а виолончелист Иван Сендецкий получил 4-ю премию

Петербургская флейтистка Софья Виланд стала победительницей конкурса имени П. И. Чайковского, а виолончелист Иван Сендецкий получил 4-ю премию

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
tchaikovskycompetition.com
В жюри у виолончелистов входили Сергей Ролдугин, Сурен Багратуни и Александр Рамм.

«Питерец.ру» поздравляет флейтистку Софью Виланд с получением первой премии и золотой медали на 17-м международном конкурсе исполнителей имени Петра Ильича Чайковского. В финале конкурсанты выступали с оркестром в Концертном зале Мариинского театра.

В третьем туре Виланд исполнила концерт Карла Филиппа Эммануила Баха, арию Ленского из оперы Чайковского «Евгений Онегин» и третью часть из концерта Чайковского для скрипки. Виланд уже была лауреатом конкурса имени Чайковского в 2019 году (победил тогда Матвей Демин).

Вторую премию разделили ещё одна флейтистка Анна Комарова и студент Московской консерватории гобоист Фёдор Освер. А вот лауреат конкурса имени Мравинского в Санкт-Петербурге в 2018 году Нин Юэнин из Китая (гобой) получил только пятую премию.

Петербургский виолончелист Иван Сендецкий стал лауреатом 4-й премии и получил соответствующий диплом конкурса. Победила кореянка Ли Ён Ын, исполнявшая в финале вариации Чайковского и концерт № 1 для виолончели Шостаковича. Финалисты выступали с академическим симфоническим оркестром филармонии (дирижёр – Феликс Коробов).

В номинации «сольное пение» победительницей конкурса имени Чайковского стала Зинаида Царенко, Ольга Маслова – вторая премия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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