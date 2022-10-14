Протесты в Иране переросли в национальное восстание

Спустя почти месяц после начала общенациональных протестов некоторые районы Ирана теперь несут на себе признаки зон боевых действий, с сигнальными ракетами, освещающими небо, гремящими выстрелами и кровавыми сценами, записанными на видеозаписи.

«Я записываю это видео о ситуации в Санандадже», — сказал один из демонстрантов с закрытым черным шарфом лицом и темными очками в сообщении CNN из города с курдским большинством на западе Ирана, где были сняты некоторые из самых драматических изображений. вышли из протестов, несмотря на почти полное отключение интернета в этом районе.

«Прошлой ночью силовики вели огонь в направлении жилых домов. Они использовали армейские пули», — сказал он. «До сих пор я не слышал таких пуль. Люди действительно боялись».

На видео, снятом, по-видимому, с крыш домов, видно, что между молодыми протестующими и хорошо вооруженными силами безопасности происходят столкновения. Пули и ракеты пересекли ночное небо, и облака пыли и дыма накрыли городские кварталы.

На других видео на уровне улицы видно, как протестующие бросают камни в полицию, а полицейские иногда едут в колонне на мотоциклах, которые, похоже, стреляют в толпу.

В репрессиях, помимо местной полиции, участвовало большое количество элитных иранских революционных гвардейцев, говорят активисты в Санандадже, которые обвиняют власти в неизбирательных ответных действиях. По данным базирующейся в Осло курдской правозащитной группы Hengaw, 7-летний мальчик умер на руках у матери в воскресенье после того, как силы безопасности открыли огонь по толпе протестующих.

Хотя невозможно независимо проверить число погибших в результате таких столкновений, ужасные изображения, циркулирующие в Интернете, и показания очевидцев, собранные CNN, а также правозащитными группами, указывают на кровопролитие. На видео видно, как водитель в городе лежит мертвым с большим огнестрельным ранением в лице — активисты заявили, что он сигналил в знак солидарности с протестующими.

«В Санандадже стреляют пулями в людей, сигналящих в рожки. И стреляют и в молодых, и в старых», — сказал другой протестующий в видеообращении CNN. «Пострадавшие не обращаются в больницы, потому что если они пойдут туда, полиция в штатском их арестует. «Мы протестуем за свободу в Иране. За заключенных и осужденных, за народ Ирана, призывающий к отставке режима. Все хотят, чтобы этот режим ушел».



