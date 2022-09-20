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Питерец.ру » События в мире » Вертолеты армии Мьянмы обстреляли школу, шесть человек погибли

Вертолеты армии Мьянмы обстреляли школу, шесть человек погибли

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Шесть детей были убиты и 17 ранены, когда армейские вертолеты обстреляли школу в Мьянме

По сообщениям СМИ и местных жителей в понедельник, по меньшей мере шесть детей были убиты и 17 ранены, когда армейские вертолеты обстреляли школу в Мьянме, поскольку военные заявили, что они открыли огонь, потому что повстанцы использовали здание для нападения на их силы.

Мьянма была охвачена насилием с тех пор, как в начале прошлого года армия свергла избранное правительство. С тех пор по всей стране возникли оппозиционные движения, некоторые из которых вооружены, которым военные противостоят с применением смертоносной силы.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить детали насилия, имевшего место в пятницу в деревне Лет Йет Коне в центральном районе Сагайн.

Согласно сообщениям новостных порталов Mizzima и Irrawaddy, армейские вертолеты открыли огонь по школе, расположенной в буддийском монастыре в деревне.

В сообщениях говорится, что некоторые дети были убиты на месте в результате стрельбы, а другие погибли после того, как войска вошли в село.

Двое жителей, которые отказались назвать себя из соображений безопасности, сказали по телефону, что тела были позже перевезены военными в городок в 11 км (7 миль) и захоронены.

На изображениях, размещенных в социальных сетях, видны повреждения, включая пулевые отверстия и пятна крови на здании школы.

В заявлении военных говорится, что Армия независимости Качина, группа повстанцев, и Народные силы обороны (PDF), зонтичная организация вооруженных партизан, которых хунта называет «террористами», скрывались в монастыре и использовали деревню для транспортировать оружие в этом районе.

Силы безопасности, отправленные на вертолете, провели «внезапную проверку» и подверглись нападению со стороны СПО и убитых в домах и монастыре, говорится в сообщении.

В нем говорится, что силы безопасности отреагировали и сообщили, что некоторые жители деревни были убиты в ходе столкновения, а раненые были доставлены в государственные больницы для лечения. В заявлении вооруженные группы обвинялись в использовании жителей деревни в качестве живого щита и говорилось, что позже было изъято оружие, в том числе 16 самодельных бомб.

В заявлении после пятничного насилия продемократическое теневое правительство Мьянмы, известное как Правительство национального единства (NUG), обвинило хунту в «точечных нападениях» на школы.

NUG также призвал к освобождению 20 студентов и учителей, которые, по его словам, были арестованы после авиаударов.

По данным неправительственной организации «Спасите детей», количество задокументированных насильственных нападений на школы в Мьянме выросло до 190 в 2021 году с 10 годом ранее.

Использование школ в качестве баз как военными, так и вооруженными группами также увеличилось по всей стране, говорится в отчете организации за этот месяц, что мешает обучению и подвергает опасности детей.

Источник: CNN
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