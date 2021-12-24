Трамп рекламирует эффективность вакцины против Covid-19

Бывший президент Дональд с заявив, что «вакцина работает» и «люди не умирают, когда принимают вакцину».

«Послушайте, вакцина дает очень хорошие результаты, и если вы действительно заразитесь (Covid), это будет очень незначительная форма. Люди не умирают, когда принимают вакцину », - сказал он в интервью газете Daily Wire Кэндис Оуэнс, опубликованном во вторник.

Когда Оуэнс начал сомневаться в эффективности вакцины, Трамп вмешался, сказав: «Ну, нет, вакцина работает».

«Те, кто сильно заболевают и попадают в больницу, - это те, кто не принимает вакцину. Но это по-прежнему их выбор, и если вы сделаете вакцину, вы будете защищены », - сказал он.

Это последняя поддержка Трампа, который неоднократно отказывался от возможности более решительно убеждать американцев, и особенно своих сторонников, в важности вакцинации. В настоящее время количество случаев заболевания и госпитализаций в США растет из-за вариантов Delta и Omicron, но отчеты в основном указывают на гораздо более мягкие результаты для тех, кто был вакцинирован и усилен, по сравнению с теми, кто не был вакцинирован.

Однако Трамп часто политизировал разработку и внедрение вакцин и в сентябре заявил The Wall Street Journal, что ему вряд ли сделают ревакцинацию. Он также был непоследователен в продвижении научно обоснованных рекомендаций по замедлению распространения вируса и продвигал опровергнутые методы лечения Covid-19.

В интервью Оуэнсу Трамп поддержал усилия своей администрации по разработке вакцин против Covid.

«Я придумал вакцину с тремя вакцинами. Все очень и очень хорошо. Придумал трех из них менее чем за девять месяцев », - сказал он.

Однако Трамп назвал наказание, требующее от детей носить маски в школе, «ужасной вещью».

«Мне не нравится видеть детей в масках», - сказал он в интервью Оуэнсу. «Они сидят в школе, им достаточно тяжело сидеть в школе».

Во время недавней остановки выступлений в Далласе Трамп сообщил, что он получил ревакцинацию вакцины против Covid-19, ответ, который вызвал одобрение части аудитории, которую он отверг.

Осенью прошлого года Трамп заразился Covid-19 и испытал такое тяжелое заболевание, что его пришлось госпитализировать, лечить рядом лекарств и витаминов и давать дополнительный кислород. На посту президента Трамп редко обсуждал свою собственную иммунизацию и отказался публично получать прививки от вакцины, чтобы повысить доверие к вакцинации. Сообщалось, что после того, как он покинул Белый дом, он и Мелания Трамп незаметно получили вакцину против Covid-19 в январе.