Накануне вечером, 1 ноября около 17 часов 30 минут на 102-ом километре трассы "Санкт-Петербург - Псков", возле деревни Сорочкино, в Лужском районе Ленинградской области 61-летний водитель, управляя автомобилем "Хендай Матрикс" не справился с управлением и совершил наезд на 29-летнего пешехода, переходившего проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. После этого автомашина "Хендай" выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Газель" под управлением 41-летнего водителя.
В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля, а также пешеход скончались на месте происшествия.
По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.
В ДТП около деревни Сорочкино погибли два человека
0
1
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Лужском районе на трассе Петербург - Псков
Накануне вечером, 1 ноября около 17 часов 30 минут на 102-ом километре трассы "Санкт-Петербург - Псков", возле деревни Сорочкино, в Лужском районе Ленинградской области 61-летний водитель, управляя автомобилем "Хендай Матрикс" не справился с управлением и совершил наезд на 29-летнего пешехода, переходившего проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. После этого автомашина "Хендай" выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Газель" под управлением 41-летнего водителя.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"