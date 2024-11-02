В ДТП около деревни Сорочкино погибли два человека

Накануне вечером, 1 ноября около 17 часов 30 минут на 102-ом километре трассы "Санкт-Петербург - Псков", возле деревни Сорочкино, в Лужском районе Ленинградской области 61-летний водитель, управляя автомобилем "Хендай Матрикс" не справился с управлением и совершил наезд на 29-летнего пешехода, переходившего проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. После этого автомашина "Хендай" выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Газель" под управлением 41-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля, а также пешеход скончались на месте происшествия.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.