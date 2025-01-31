В Красносельском районе 20-летний молодой человек в пьяной ссоре убил своего отца

Накануне ранним утром, 30 января около 05 часов 15 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 52 по улице Летчика Пилютова мужчину ударили ножом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в квартире обнаружили 45-летнего хозяина квартиры с ножевым ранением живота.

На месте происшествия по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения 20-летнего сына пострадавшего.

В ходе проверки оперативниками было установлено, что около 05 часов утра, в ходе совместного распития спиртных напитков между отцом и сыном произошла ссора. В результате конфликта молодой человек схватился за нож и ударил отца в живот, а после попытался выпрыгнуть из окна с девятого этажа, но был остановлен находившейся там же, в гостях, девушкой.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, с проникающим колото-резанным ранением живота, где позднее он скончался.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.