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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе 20-летний молодой человек в пьяной ссоре убил своего отца

В Красносельском районе 20-летний молодой человек в пьяной ссоре убил своего отца

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Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полиция Красносельского района задержала 20-летнего петербуржца по подозрению в убийстве собственного  отца 

Накануне ранним утром, 30 января около 05 часов 15 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 52 по улице Летчика Пилютова мужчину ударили ножом. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в квартире обнаружили 45-летнего хозяина квартиры с ножевым ранением живота.

На месте происшествия по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения 20-летнего сына пострадавшего.  

В ходе проверки оперативниками было установлено, что около 05 часов утра, в ходе совместного распития спиртных напитков между отцом и сыном произошла ссора. В результате конфликта молодой человек схватился за нож и ударил отца в живот, а после попытался выпрыгнуть из окна с девятого этажа, но был остановлен находившейся там же, в гостях,  девушкой.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, с  проникающим колото-резанным ранением живота, где позднее он скончался.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.   

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район, ножевое ранение, убийство
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