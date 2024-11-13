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Питерец.ру » Происшествия » В Лужском районе в лобовом ДТП погибли два человека

В Лужском районе в лобовом ДТП погибли два человека

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Лужском районе Ленобласти

Сегодня днем, 13 ноября около 13 часов 05 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области поступила информация о дорожном происшествии с погибшими на 10-ом километре дороги "Ретюнь-Волошово-Сара Гора".

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что автомобиль "ВАЗ", совершая левый поворот на регулируемом перекрестке в сторону поселка Серебрянский вне населенного пункта, не уступил дорогу грузовому автомобилю "ГАЗ" и совершил с ним лобовое столкновение.                                                                                    От удара грузовик съехал в кювет, его водитель не пострадал, а водитель и женщина-пассажир легкового автомобиля, их данные устанавливаются, погибли от травм, несовместимых с жизнью.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все детали трагедии.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лужский район ДТП
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