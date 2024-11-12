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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино бывшего руководителя школы-интерната заподозрили в педофилии

В Колпино бывшего руководителя школы-интерната заподозрили в педофилии

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержали бывшего руководителя школы-интерната за противоправные действия в отношении несовершеннолетних

Сотрудники уголовного розыска Главка, в ходе реализации полученной оперативной информации задержали в городе Колпино 57-летний бывшего заместителя директора Центра содействия семейному воспитанию № 9.

По данным полиции, мужчина в период с 1 марта 2023 года по 30 апреля 2024 года находясь на рабочем месте, совершил насильственные действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних воспитанников, 2016 и 2007 годов рождения.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 132 УК РФ.
Подозреваемого помесили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время мужчину доставят в суд для избрания меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
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