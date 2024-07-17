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Питерец.ру » Происшествия » На Лахтинском проспекте велосипедист сбил 15-летнюю девочку

На Лахтинском проспекте велосипедист сбил 15-летнюю девочку

0
23
Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по ДТП на Лахтинском проспекте с пострадавшей девятиклассницей

Вчера вечером, 16 июня 2024 года около 21 часа возле дома 2 корпус 1 на Лахтинскому проспекту, в Приморском районе Петербурга 39-летний велосипедист, двигаясь по Лахтинскому проспекту от Бобыльской улицы в направлении улицы Савушкина, совершил наезд на переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 15-летнюю девочку.

В результате столкновения школьница упала, ударившись головой, и получила перелом основания черепа.

Пострадавшую госпитализировали тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район ДТП пострадавший пешеход велосипеды
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