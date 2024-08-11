Накануне вечером, 10 августа 2024 года около 21 часа 10 минут возле дома 13 корпус 1 по улице Латышских Стрелков, в Невском районе Петербурга 23-летний молодой человек, управляя кикшеринговым электросамокатом и двигаясь по тротуару, совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении 8-летнюю велосипедистку.
В результате дорожного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полисцейские проводят проверку.
В Невском районе молодой человек на электросамокате сбил 8-летнюю велосипедистку
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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники ГАИ проверяют факт наезда электросамоката на велосипедистку-школьницу на улице Латышских Стрелков
Накануне вечером, 10 августа 2024 года около 21 часа 10 минут возле дома 13 корпус 1 по улице Латышских Стрелков, в Невском районе Петербурга 23-летний молодой человек, управляя кикшеринговым электросамокатом и двигаясь по тротуару, совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении 8-летнюю велосипедистку.
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