В Невском районе молодой человек на электросамокате сбил 8-летнюю велосипедистку

Накануне вечером, 10 августа 2024 года около 21 часа 10 минут возле дома 13 корпус 1 по улице Латышских Стрелков, в Невском районе Петербурга 23-летний молодой человек, управляя кикшеринговым электросамокатом и двигаясь по тротуару, совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении 8-летнюю велосипедистку.

В результате дорожного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полисцейские проводят проверку.