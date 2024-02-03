В Ленобласти задержали грабителя продмага на проспекте Луначарского

25 января 2024 года около 16 часов 35 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от управляющей магазином в доме 72 корпус 1 по проспекту Луначарского. Женщина рассказала сотрудникам полиции о том, что неизвестные залили лицо охраннику содержимым газового баллончика и с места происшествия скрылись.

Прибывшие на место полицейскими было установлено, что 23 летний охранник заметив, как двое совершают хищение алкогольной продукции, потребовал вернуть товар, на что один из злоумышленников ударил его, а затем распылил содержимое перцового баллончика ему в лицо.

Нападавшие скрылись, материальный ущерб составил 1 472 рубля.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера, 02 февраля 2024 года около 03 часов 20 минут сотрудники уголовного розыска задержали в деревне Малое Верево одного из подозреваемых, 18 -летнего неработающего жителя Гатчины.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.