Накануне днем около 15 часов 30 минут водитель автомобиля «Киа Пиканто», возле дома 59 по улице Орджоникидзе, Московского района Петербурга в ходе дорожного конфликта произвел выстрел из газового пистолета в ехавшего на велосипеде мужчину.
Велосипедист не пострадал.
Спустя несколько часов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам возле дома 9 по улице Дыбенко сотрудниками полиции 38-летний водитель «Киа» был задержан.
У него изъято аэрозольное устройство «Удар».
Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства и привлечения к ответственности.
В Петербурге водитель иномарки выстрелил в велосипедиста
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Опубликовал: Anton78
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Полиция задержала стрелявшего в ходе дорожного конфликта в Московском районе
Накануне днем около 15 часов 30 минут водитель автомобиля «Киа Пиканто», возле дома 59 по улице Орджоникидзе, Московского района Петербурга в ходе дорожного конфликта произвел выстрел из газового пистолета в ехавшего на велосипеде мужчину.
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