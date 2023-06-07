В Петербурге водитель иномарки выстрелил в велосипедиста

Накануне днем около 15 часов 30 минут водитель автомобиля «Киа Пиканто», возле дома 59 по улице Орджоникидзе, Московского района Петербурга в ходе дорожного конфликта произвел выстрел из газового пистолета в ехавшего на велосипеде мужчину.

Велосипедист не пострадал.

Спустя несколько часов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам возле дома 9 по улице Дыбенко сотрудниками полиции 38-летний водитель «Киа» был задержан.

У него изъято аэрозольное устройство «Удар».

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства и привлечения к ответственности.