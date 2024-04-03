В Петербурге поймали рецидивиста, обманувшего пенсионерку с Граничной улицы

28 марта 2024 года к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 70-летней жительницы дома 21 по Граничной улице города Сестрорецк. Пенсионерка рассказала стражам поравопорядка о том, что днем в телефонном разговоре неизвестная, представляясь внучкой, ввела ее в заблуждение под легендой о попадании в ДТП и для непривлечения ее к уголовной ответственности, убедила передать неизвестному на лестничной площадке 300 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 2 апреля возле дома 79 по Северному проспекту полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали 32-летнего гражданина одной из сопредельных республик, проживающего в деревне Большие Тайцы Гатчинского района Ленобласти.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мужчина неоднократно привлеккался к уголовной ответственности за кражи.