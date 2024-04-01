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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге случайная встреча двух знакомых закончилась поножовщиной

В Петербурге случайная встреча двух знакомых закончилась поножовщиной

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47
Опубликовал: Anton78
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В Красногвардейском районе случайная встреча двух знакомых на улице обернулась больницей для одного и задержанием для второго

30 марта 2024 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что вечером того же дня от дома 6 по проспекту Металлистов с ножевым ранением в тяжелом состоянии был госпитализирован 37-летний житель одного из домов по Красногвардейской площади.
Как удалось установить, ножевое ранение он получил возле дома 2 на Якорной улице.
31 марта возле дома 23 по проспекту Металлистов сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 46-летнего знакомого потерпевшего, ранее судимого за грабеж, хранение оружия и наркотики.
У задержанного изъяли складной нож.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район ножевое ранение
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