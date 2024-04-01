В Петербурге случайная встреча двух знакомых закончилась поножовщиной

30 марта 2024 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что вечером того же дня от дома 6 по проспекту Металлистов с ножевым ранением в тяжелом состоянии был госпитализирован 37-летний житель одного из домов по Красногвардейской площади.

Как удалось установить, ножевое ранение он получил возле дома 2 на Якорной улице.

31 марта возле дома 23 по проспекту Металлистов сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 46-летнего знакомого потерпевшего, ранее судимого за грабеж, хранение оружия и наркотики.

У задержанного изъяли складной нож.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.