В Ленобласти полицией задержан домушник

21 января 2023 года к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило заявление от 49-летней женщины о том, что неизвестный путем повреждения балконной двери проник в её квартиру, расположенную на улице Рыкунова дом 9 в деревне Шпаньково откуда похитил мобильный телефон, роутер, набор ручного инструмента.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Вчера утром около 10 часов 00 минут около дома 16 по улице Рыкунова дер. Шпаньково, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый мужчина, 1983 года рождения.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.