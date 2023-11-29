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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан 24-летний мужчина за обман пенсионерки в Невском районе

В Петербурге задержан 24-летний мужчина за обман пенсионерки в Невском районе

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Невского района Петербурга задержали мошенника, обманувшего пенсионерку

9 ноября 2023 года 84-летняя женщина обратилась к полицейским Невского района Петербурга с заявлением о мошенничестве, совершенном по телефону. Пенсионерка рассказала, что неизвестный человек позвонил ей, представившись главным врачом лечебного учреждения, и обещал помочь ей с получением очереди на лечение в больнице. Однако, чтобы это осуществить, он попросил ее передать денежные средства.

Мужчина уверил ее, что он приедет лично и привезет необходимые таблетки. Бедная женщина поверила обманщику и в этот же день передала курьеру целых 457 500 рублей.

Когда она осознала, что попала в ловушку мошенников, она немедленно обратилась к полицейским, чтобы сообщить о произошедшем. Следственные органы приняли дело и возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается мошенничества.

Это серьезное преступление, которое может привести к серьезным наказаниям. И вот, спустя несколько недель, 28 ноября 2023 года около 11 часов 35 минут, опергруппа уголовного розыска смогла задержать подозреваемого в совершении данного преступления. Молодой местный житель, 24-летний мужчина, был задержан возле дома номер 67 по проспекту Ветеранов.

Задержание осуществлено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
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