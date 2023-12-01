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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки

В Приморском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района задержали подозреваемого в мошенничестве

Вечером 27 ноября 2023 года около 20 часов 35 минут в полицию Приморского района обратилась 83-летняя жительница дома 27 корпус 4 по Богатырскому проспекту. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что утром неизвестный человек позвонил ей на городской телефон и сообщил о том, что ее дочь попала в ДТП. Злоумышленник утверждал, что для того, чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо предоставить денежные средства.

Пенсионерка, обманутая этой ложной информацией, спустя несколько часов передала неизвестному 1 000 000 рублей и 9 000 евро на лестничной клетке возле дверей своей квартиры.

После получения заявления было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, которая относится к мошенничеству.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, полиция смогла быстро приступить к расследованию данного дела.

29 ноября 2023 года около 23 часов 00 минут опергруппа уголовного розыска задержала подозреваемого в совершении данного преступления.

Задержанный - 22-летний местный житель, не имеющий постоянного места работы. Он был помещен в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ, которая предусматривает задержание подозреваемого в целях проведения следственных действий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район мошенничество пенсионеры
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