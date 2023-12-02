ента новостей

12:21
В поселке Романовка в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка «Шкоды YETI»
12:14
В Волхове столкнулись две иномарки. Пострадал 16-летний пассажир «Киа Рио»
12:11
В Приморском районе автобус сбил ученика 5 класса
12:07
В Приморском районе женщина получила ножевые ранения от соседа по коммуналке
12:00
В Приморском районе выясняют причину внезапной смерти 17-летней девушки
11:51
В Петербурге задержали пьяную женщину, которая в магазине размахивала пневматическим пистолетом
11:06
В Красносельском районе мигрант напал с ножом на подростка
08:14
В Петербурге задержан курьер, угрожавший таксисту топором
00:46
Волейбольный «Зенит» в четырёх партиях уступил «Белогорью», не сумев сдержать Джана и Аль Хачдади
20:20
В Ленобласти на трассе «Кола» столкнулись две иномаркм. Погибли два человека и один госпитализирован
20:10
В центре Петербурга иномарка насмерть сбила 52-летнюю женщину
17:19
На проспекте Энгельса иномарка сбила пожилую женщину на пешеходном переходе
14:57
В Мариинском дворце прошла международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
14:49
Первый открытый каток в Петербурге откроют в эту субботу
13:53
В Ленобласти стартовал четвёртый сезон акции «Елка желаний-2023»
13:42
В Петербурге началось строительство нового участка шестой линии метро
13:23
В Шушарах рейсовый автобус задел стоявшую на остановке 19-летнюю девушку
13:16
В Приморском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
12:59
В Любани задержали подозреваемого в грабеже в торговом центре
12:51
В Мурино задержали подозреваемых в обмане пенсионера из Петергофа
12:31
В Петербурге задержали троих подозреваемых в хищении «БМВ Х5» с паркинга на Кондратьевском проспекте
12:22
В Павловске ссора во время застолья закончилась поножовщиной
11:06
В Мурино женщина сломала лодыжку из-за того, что упала на льду
10:57
В Петербурге на Благодатной улице загорелся рейсовый автобус
10:47
Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС
10:41
В Курортном районе водитель иномарки привел полицейских к схрону наркотиков
10:18
В Петербурге 13-летняя девочка внезапно умерла на занятиях по хореографии в Доме творчества
08:21
На «Ленфильме» состоится премьера фильма «Маяк Петра Великого»
16:43
Госдума приняла новую редакцию закона о занятости населения в РФ
16:21
В Петербурге задержали жителя Тихвина за изнасилование 15-летней девочки в парадной дома по Ленинскому проспекту
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе женщина получила ножевые ранения от соседа по коммуналке

В Приморском районе женщина получила ножевые ранения от соседа по коммуналке

0
30
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в коммунальной поножовщине в Приморском районе

29 ноября 2023 года к полицейским Приморского района Петербурга поступило информация от 42-летней женщины, которая рассказала правоохранителям о том, что около 22 часов 10 минут в коммунальной квартире ее 67-летний сосед на почве личных неприязненных отношений нанес ей ножевые ранения.
Пострадавшую с ранением левой голени и ранами поверхности шеи в удовлетворительном состоянии доставили в медицинское учреждение, откуда, после оказания медицинской помощи, отпустили домой на амбулаторное лечение.
Злоумышленника задержали сотрудники патрульно-постовой службы ОР на месте происшествия.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-11-2023, 11:14
В Приморском районе ревнивец ударил ножом жену и молодого человека
16-10-2023, 12:27
В центре Петербурга конфликт отца с сыном закончился поножовщиной
26-10-2022, 10:51
В Петербурге по «горячим следам» задержали злоумышленника, который во время ссоры ножом убил мужчину
8-09-2023, 09:28
В Петербурге задержали поджигателя коммунальной квартиры
28-05-2023, 12:24
В Приморском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении
1-06-2022, 14:17
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в хулиганской стрельбе

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 12:21
В поселке Романовка в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка «Шкоды YETI»
0
27
Сегодня, 12:14
В Волхове столкнулись две иномарки. Пострадал 16-летний пассажир «Киа Рио»
0
29
Сегодня, 12:11
В Приморском районе автобус сбил ученика 5 класса
0
163
Вчера, 20:20
В Ленобласти на трассе «Кола» столкнулись две иномаркм. Погибли два человека и один госпитализирован
Наверх