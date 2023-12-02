В Приморском районе женщина получила ножевые ранения от соседа по коммуналке

29 ноября 2023 года к полицейским Приморского района Петербурга поступило информация от 42-летней женщины, которая рассказала правоохранителям о том, что около 22 часов 10 минут в коммунальной квартире ее 67-летний сосед на почве личных неприязненных отношений нанес ей ножевые ранения.

Пострадавшую с ранением левой голени и ранами поверхности шеи в удовлетворительном состоянии доставили в медицинское учреждение, откуда, после оказания медицинской помощи, отпустили домой на амбулаторное лечение.

Злоумышленника задержали сотрудники патрульно-постовой службы ОР на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.