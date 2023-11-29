В Приморском районе ревнивец ударил ножом жену и молодого человека

Накануне ранним утром, 28 ноября 2023 года около 07 часов 05 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 22 по Омской улице мужчине и женщине нанесены ножевые ранения.

Прибывшими на место происшествия полицейскими был задержан 40-летний петербуржец, который пятью минутами ранее, возле дома 14 по Омской улице, в ходе конфликта на почве ревности, ударил ножом свою 36-летнюю жену и 22-летнего молодого человека.

Следственными органами по данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Злоумышленника поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.