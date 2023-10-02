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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти 10-летний мальчик получил тяжелые ожоги от взрыва канистры с бензином

В Ленобласти 10-летний мальчик получил тяжелые ожоги от взрыва канистры с бензином

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Опубликовал: Anton78
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Полицией Лужского района проводится проверка по факту получения травмы несовершеннолетним

Накануне вечермо около 20 часов 20 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области поступила телефонограмма о доставлении в медицинское учреждение 10-летнего мальчика с ожогами тела.
Ребенок в тяжелом состоянии был помещен в реанимацию.
Установлено, что в тот день около 15 часов 30 минут, в поселке Осьмино Ленинградской области, во время прогулки дети нашли канистру с бензином, подожгли ее и стали кидать в канистру кирпичи, после чего она взорвалась.
Пострадавший, находясь ближе всего к эпицентру, получил ожоговые травмы.
Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лужский район ожоги дети
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1 комментарий

Тимофей Ляшенко
Ну окей пацаны
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