В Ленобласти 10-летний мальчик получил тяжелые ожоги от взрыва канистры с бензином

Накануне вечермо около 20 часов 20 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области поступила телефонограмма о доставлении в медицинское учреждение 10-летнего мальчика с ожогами тела.

Ребенок в тяжелом состоянии был помещен в реанимацию.

Установлено, что в тот день около 15 часов 30 минут, в поселке Осьмино Ленинградской области, во время прогулки дети нашли канистру с бензином, подожгли ее и стали кидать в канистру кирпичи, после чего она взорвалась.

Пострадавший, находясь ближе всего к эпицентру, получил ожоговые травмы.

Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.