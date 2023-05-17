В Кудрово иномарка сбила 15-летних подростков на самокате

Накануне вечером около 18 часов 15 минут возле дома 5 по Ленинградской улице в городе Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области 48-летний водитель, управляя автомобилем «Чери Тигго» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пересекавших проезжую часть дороги на одном электросамокате 15-летних подростков.

В результате ДТП одна девушка с различными травмами в удовлетворительном состоянии, другая в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.