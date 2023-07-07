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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе игомарка сбила молодого парня на электросамокате

В Калининском районе игомарка сбила молодого парня на электросамокате

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту наезда на самокатчика в Калининском районе Петербурга

Сегодня утром около 08 часов 10 минут возле  дома 84 по Полюстровскому проспекту 29-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан",  на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пересекающего проезжую часть на электросамокате по разрешающему сигналу светофора 21-летнего молодого человека.

В результате ДТП самокатчик в тяжелом состоянии госпитализирован.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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