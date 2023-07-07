В Калининском районе игомарка сбила молодого парня на электросамокате

Сегодня утром около 08 часов 10 минут возле дома 84 по Полюстровскому проспекту 29-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан", на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пересекающего проезжую часть на электросамокате по разрешающему сигналу светофора 21-летнего молодого человека.

В результате ДТП самокатчик в тяжелом состоянии госпитализирован.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.