В Сертолово на территории ЖК «Золотые купола» обнаружен плод ребенка

Сегодня в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области на территории ЖК «Золотые купола» обнаружен плод ребенка женского пола. Каких-либо повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, на теле не обнаружено. Вопрос о живорожденности ребенка будет решен в ходе медицинского судебного исследования тела.

На место происшествия незамедлительно осуществлен выезд следственно-оперативной группы в составе следователя, следователя-криминалиста, экспертов и сотрудников полиции.

В настоящее время следственными органами устанавливаются причины произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела. Организованы оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление матери ребенка.