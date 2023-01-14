В Ленобласти отец зарезал двухлетнего сына и попытался покончить с собой

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области, следственным отделом по городу Кириши по факту обнаружения в медицинском учреждении тела двухлетнего ребёнка с ножевыми ранениями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

После получения информации на место происшествия незамедлительно осуществлён выезд следственно-оперативно группы под руководством руководителя Следственного отдела по городу Кириши, следователей, следователей-криминалистов, сотрудников полиции, эксперта.

По предварительным данным, смертельные ранения малолетнему нанес отец ребёнка, находясь дома. После, нанёс себе ножевые ранения. Затем мужчина обратился к сотрудникам полиции, которые доставили их в медицинское учреждение, где была констатирована смерть ребёнка. В настоящее время мужчина находится в реанимационном отделении.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Принимаются меры к выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.