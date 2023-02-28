В Ленобласти в ДТП погиб водитель иномарки и его 3-х летний сын

Вчера поздним вечером около 22 часов 23 минут на 100 км автомобильной дороги федерального значения «Кола», в Волховском районе Ленинградской области автомобиль «Ренж Ровер» под управлением 46-летнего мужчины, двигаясь из Петербурга в сторону города Мурманск, при совершении обгона, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение, с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Дэу Нексия».

В результате ДТП погиб водитель «Деу Нексия» 36-летний мужчина и его сын, 2020 года рождения. Его жена, 1996 года рождения, госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести. Его дочь, 2015 года рождения, госпитализирована в больницу в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).