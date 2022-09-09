В Ленобласти сотрудники Росгвардии спасли людей на пожаре

В городе Волхове сотрудники Росгвардии организовали эвакуацию жильцов из дома, в котором произошел пожар

Вчера ночью около 2 часов в городе Волхове Ленинградской области сотрудники районного отдела вневедомственной охраны обнаружили возгорание в жилом доме на Волховском проспекте в городе Волхове и организовали эвакуацию жильцов.

Сотрудник Росгвардии, находясь на дежурстве и совершая ночной обход здания районного отдела вневедомственной охраны на бульваре Чайковского, увидел, что в соседнем доме в одной из квартир на втором этаже произошел пожар. Он передал информацию о происшествии в центр оперативного управления и сам направился к жилому зданию.

Росгвардеец совместно с сотрудниками двух прибывших нарядов вневедомственной охраны оповестили жильцов дома, многие из которых еще спали и не подозревали об опасности, о необходимости покинуть здание из-за пожара и организовали эвакуацию, в ходе которой здание покинуло 27 человек.

Так, сотрудники вневедомственной охраны помогли выйти из задымленной парадной женщине и ее детям в возрасте 8, 16 и 18 лет, а также на руках вынесли из дома на улицу 86-летнюю пенсионерку, которая не могла самостоятельно передвигаться и покинуть опасную зону.

Вскоре прибывшие на место пожарные ликвидировали очаг возгорания, после чего наряды вневедомственной охраны вернулись на маршрут патрулирования.