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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали группу профессиональных угонщиков

Полицейские задержали группу профессиональных угонщиков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Уголовный розыск задержал криминальный тандем профессиональных угонщиков. Злоумышленники специализировались исключительно на корейских внедорожниках.

В ночь на 21 июля 2022 года в городе Сосновый Бор Ленинградской области с открытой стоянки был похищен автомобиль «Хендай Туксон», 2019 года выпуска. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Характер совершенного преступления дал уголовному розыску понимание – преступление совершено профессиональными автоворами.

Были проанализированы оперативные сводки по Ленинградской области с начала 2022 года и выявлены еще пять похожих преступлений. С апреля по июнь в Сосновом Бору, Ломоносовском и Выборгском районах Ленобласти похожим способом были похищены: еще один «Хендай Туксон», два «Киа Соренто Прайм», «Киа Спортейдж» и «Генезис GV80». По всем фактам районными следователями были возбуждены уголовные дела по статье158 УК РФ (кража). С учетом выявленной связи между всеми этими преступлениями их расследованием занялись следователи ГСУ ГУ МВД России и оперативники так называемого «угонного» отдела регионального Управления уголовного розыска.

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых профессиональных автоугонщиков: 38-летний житель Всеволожского района и 44-летний житель Петербурга. В ходе обысков по местам их проживания полицейские обнаружили и изъяли устройства подавления GSM-сигналов, специальное оборудование для несанкционированного доступа к управлению автомобилем, телефоны, а также преступный автотранспорт, используемый как автомобиль прикрытия.

По оперативным данным, похищенные автомобили впоследствии были перепроданы третьим лицам на запчасти. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приняты меры к установлению местонахождения похищенных автомобилей, либо запчастей от них.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть угон кража автомобиль видео
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